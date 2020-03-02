"В ад и обратно". Житель Уханя рассказал, как переболел коронавирусом

21-летний житель Уханя Тайгер Йе заболел коронавирусом в середине января. Инфекцию также подтвердили и у его брата – сейчас они оба здоровы.

Тайгер Йе: Чувствовал себя так, будто спустился в ад и обратно Фото: EPA

21-летний житель Уханя Тайгер Йе в интервью изданию The Guardian рассказал о том, как он переболел коронавирусной инфекцией.

По словам мужчины, все началось 17 января – тогда у него сильно заболели мышцы. Йе решил, что это обычная простуда, и принял таблетки, но спустя четыре дня боль все еще не проходила. Тогда он обратился за помощью к родителям, которые обнаружили у него лихорадку. Йе отправился в больницу, где ему назначили лекарства.

После того как в Ухане объявили карантин, отец парня заставил его также изолировать себя. Еду ему приносила бабушка, когда она приходила, то всегда использовала маску.

25 января у Йе был повторный осмотр у врача. Его здоровье ухудшилось – парень начал кашлять, отхаркивая мокроту желтого цвета. Осмотр показал, что инфекция распространилась на все легкие парня, его подключили к капельнице.

26 января заболевшему стало еще хуже – температура поднялась до +39 °С, но самого парня бил озноб. Как рассказывает Йе, он "чувствовал себя, будто спустился в ад и обратно". От сильного кашля у него болели живот и спина.

28 января у Йе опять был осмотр у врачей. Медики решили проверить его на коронавирус, тест оказался положительным. В больнице ему дали лекарства от ВИЧ на пять дней. Когда здоровье парня начало немного улучшаться, его отправили на карантин домой, так как в больнице уже была нехватка мест.

Позже коронавирус также обнаружили у брата Йе. Его бабушка также почувствовала недомогание, но они оба выздоровели.

4 февраля томография показала, что состояние легких у Йе улучшилось, его кашель прекратился. Тест на коронавирус оказался отрицательным. 7 февраля был проведен очередной тест, который окончательно подтвердил, что парень выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – за последние сутки.

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.