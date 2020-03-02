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02 марта, 2020
 
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Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту

Украинская певица Оля Полякова 1 марта вернулась из Франции, где зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом, в Украину. По словам артистки, украинские медики измерили температуру всем пассажирам рейса непосредственно на борту самолета.

Полякова: Украинские медики измерили температуру всем пассажирам, которые прилетели из Парижа
Полякова: Украинские медики измерили температуру всем пассажирам, которые прилетели из Парижа
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Facebook 2 марта рассказала о том, как проходила медицинский контроль в украинском аэропорту после возвращения из Парижа. 

"Медицинские работники прямо в самолете померяли всем нам температуру, и только после медицинского контроля нас пропустили на родину", – рассказала певица в видеообращении. 

По словам Поляковой, коронавирус не так страшен, как его описывают в социальных сетях. 

"Нужно предохраняться. Носите маски, если вы находитесь среди большого скопления народа, мойте обязательно руки. Вирус не летает на большие расстояния – вы можете заразиться, только если на вас чихнут", – поделилась знаниями Полякова. 

Она подчеркнула, что считает встречу эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Новых Санжарах "каменным веком". 

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/1459720570862688/

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 2 марта, в Китае от коронавируса умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки. Информация предоставлена по состоянию на 1 марта.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 1 марта закрылся музей Лувра. Во Франции, говорится в отчете ВОЗ за 29 февраля, зарегистрировано 57 случаев заражения. 

20 февраля во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами жители поселка Новые Санжары начали забрасывать их и полицейских камнями. Таким образом протестующие пытались помешать заселению эвакуированных из Китая людей в медицинский центр Национальной гвардии, расположенный в поселке. Ожидается, что в медцентре люди проведут 14 дней в обсервации. 

Теги: аэропорт, Париж, Оля Полякова, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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