"Только я из кадра, он уже в сиськах!" Полякова приревновала Dzidzio

Украинский певец Dzidzio заинтриговал коллег и подписчиков, опубликовав фото с обладательницей эффектного декольте.

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) опубликовал в Instagram фото с обладательницей эффектного декольте, заставив ревновать партнершу по съемкам в новом украинском фильме "Звезды по обмену" Ольгу Полякову и куму Ольгу Цибульскую.

"Это ночная смена, и я внимательно слушаю режиссера", – прокомментировал фото артист.

Полякова не узнала спутницу Dzidzio.

"Это кто? Только я из кадра, он уже в сиськах!" – одной из первых отреагировала на публикацию Полякова.

Певица Ольга Цибульская, с которой Dzidzio состоит в родственных отношениях – артисты в мае 2018 года стали кумовьями – пообещала родственнику разговор без свидетелей.

"Все к лицу. И правая, и левая. Дома поговорим!" – заявила Ольга Цибульская,

Скриншот: dzidzio / Instagram



View this post on Instagram Це нічна зміна і я уважно слухаю режисера #зіркизаобміном A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on Feb 27, 2020 at 1:59am PST

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.

Настоящее имя артиста Dzidzio – Михаил Хома. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области.

25 февраля Dzidzio и Ольга Полякова начали сниматься в фильме режиссера Алексея Даруги "Звезды по обмену". Премьера фильма запланирована на конец 2020 года.







