"Только я из кадра, он уже в сиськах!" Полякова приревновала Dzidzio

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) опубликовал в Instagram фото с обладательницей эффектного декольте, заставив ревновать партнершу по съемкам в новом украинском фильме "Звезды по обмену" Ольгу Полякову и куму Ольгу Цибульскую.
"Это ночная смена, и я внимательно слушаю режиссера", – прокомментировал фото артист.
Полякова не узнала спутницу Dzidzio.
"Это кто? Только я из кадра, он уже в сиськах!" – одной из первых отреагировала на публикацию Полякова.
Певица Ольга Цибульская, с которой Dzidzio состоит в родственных отношениях – артисты в мае 2018 года стали кумовьями – пообещала родственнику разговор без свидетелей.
"Все к лицу. И правая, и левая. Дома поговорим!" – заявила Ольга Цибульская,
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Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.
Настоящее имя артиста Dzidzio – Михаил Хома. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области.
25 февраля Dzidzio и Ольга Полякова начали сниматься в фильме режиссера Алексея Даруги "Звезды по обмену". Премьера фильма запланирована на конец 2020 года.