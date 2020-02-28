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28 февраля, 2020
 
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"Только я из кадра, он уже в сиськах!" Полякова приревновала Dzidzio

Украинский певец Dzidzio заинтриговал коллег и подписчиков, опубликовав фото с обладательницей эффектного декольте.

Dzidzio: Я внимательно слушаю режиссера
Dzidzio: Я внимательно слушаю режиссера
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) опубликовал в Instagram фото с обладательницей эффектного декольте,  заставив ревновать партнершу по съемкам в новом украинском фильме "Звезды по обмену" Ольгу Полякову и куму Ольгу Цибульскую. 

"Это ночная смена, и я внимательно слушаю режиссера", – прокомментировал фото артист. 

Полякова не узнала спутницу Dzidzio.

"Это кто? Только я из кадра, он уже в сиськах!" – одной из первых отреагировала на публикацию Полякова. 

Певица Ольга Цибульская, с которой Dzidzio состоит в родственных отношениях – артисты в мае 2018 года стали кумовьями – пообещала родственнику разговор без свидетелей. 

"Все к лицу. И правая, и левая. Дома поговорим!" – заявила Ольга Цибульская, 

Скриншот: dzidzio / Instagram
Скриншот: dzidzio / Instagram

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.

Настоящее имя артиста Dzidzio – Михаил Хома.  Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области.

25 февраля Dzidzio и Ольга Полякова начали сниматься в фильме режиссера Алексея Даруги "Звезды по обмену". Премьера фильма запланирована на конец 2020 года. 



Теги: кино, Оля Полякова, Dzidzio, ревность
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