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14 февраля, 2020
 
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"Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео

Украинский музыкант Dzidzio на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Я люблю тебе, Київ". "Я хочу признаться. Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального дворца "Украина" пел песню "Бодай ся когут знудив". Эмоции настолько переливались, что я решил пойти широким шагом напротив в ресторан. Зашел, открыл меню, закрыл меню и вышел. Я перепуганный никак не мог понять, как так дорого люди могут платить за еду! Поэтому решил не начинать отношения, потому что не могу оплатить даже обед. Я старался тебе понравиться, учился, смотрел на людей, которые были безумно влюблены в тебя, потому что с тобой они имели возможность реализовать свои мечты. Честно, все, что я ни делал, все мои старания были до одного места, с твоей стороны ко мне не было никакого внимания. Поэтому в один момент я тебя возненавидел. Сжал сильно зубы и пообещал себе, что я тебя завоюю! Год времени, каждую пятницу и каждое воскресенье я жил в поезде, не мог найти себе места, меня тянуло домой и к тебе одновременно. Я делал невозможное: сальто, шпагат, в воздухе переобувался. И, ты знаешь, я заметил, что тебе это очень понравилось. Я наконец понял, что ты хочешь открыть мои сверхвозможности! Благодарю тебя за это!" – написал музыкант. Он признался, что эти строки, как и новый клип, посвящены украинской столице – Киеву.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Dzidzio: В один момент я тебя возненавидел. Сжал сильно зубы и пообещал себе, что я тебя завоюю!
Dzidzio: В один момент я тебя возненавидел. Сжал сильно зубы и пообещал себе, что я тебя завоюю!
Скриншот: DZIDZIO / YouTube

видео

Видео: DZIDZIO / YouTube
Теги: Киев, видео, клип, Dzidzio
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