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Полякова: Именно украинское телевидение, в частности музыкальные каналы, убили украинский шоу-бизнес!

Украинская певица Ольга Полякова в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что у многих украинских артистов осталось заблуждение, что для успешной карьеры нужны деньги.

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Полякова: Я была зациклена на том, что карьера не идет, потому что мало вложили, потому что не туда заплатили!
Полякова: Я была зациклена на том, что карьера не идет, потому что мало вложили, потому что не туда заплатили!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская певица Ольга Полякова считает, что на украинский шоу-бизнес негативно повлияли музыкальные телеканалы, которые требовали больших денег за ротацию клипов. Об этом она сказала в эфире программы основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона".

Полякова рассказала, что сначала ее карьера не складывалась.

"Я была зациклена на том, что карьера не идет, потому что мало вложили, потому что не туда заплатили! Что песню надо было подороже, клип должен был быть круче… Почему это происходило? Потому что тогда на каналах были постоянные поборы! Если вспомнить [украинский] шоу-бизнес разлива 2010–2013 годов – это были постоянные поборы. Скажу откровенно: именно украинское телевидение, в частности музыкальные каналы, убили украинский шоу-бизнес! Они его разорили, высосали все деньги! Я же помню, как люди снимали клип за $300, а за ротацию отдавали $10 тыс. Это же глупость! Лучше ведь $10 тыс. вложить в хороший продукт, сделать конфетку, принести на канал хороший контент. Поэтому все артисты (а многие и сейчас) имеют это заблуждение, что для того, чтобы пробиться, нужно бабло!" – сказала певица.

По ее словам, чтобы сделать успешную карьеру, нужны "удача и талант, умноженный на жопочасы".

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Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: музыка, шоу-бизнес, Оля Полякова
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