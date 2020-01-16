Полякова: Я не рассказывала эту историю никому. Отец-дипломат был неродной, это мой отчим

Украинская певица Оля Полякова в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона", рассказала, что ее отчим был на Кубе консулом Советского Союза.

"Я не рассказывала эту историю никому... Отец был неродной, это мой отчим… То есть мое детство прошло не с ним. Моя мама вышла за него замуж позже, я уже не была совсем маленькой", – сказала Полякова.

По ее словам, отчим дружил с лидером Кубы Фиделем Кастро.

Певица рассказала, что ее родной отец был музыкантом.

"Они с мамой учились в мединституте – там и познакомились, потому что мой дед был нейрохирургом (у меня врачебная семья: все бабушки и дедушки были врачами). Его отец был нейрохирургом, профессором… Кстати, учился с [ведущим программы "Клуб путешественников"] Юрием Сенкевичем в петербуржской академии…Он хотел заниматься музыкой, но семья этого не принимала, и он учился в мединституте. Так и не доучился: его успешно оттуда выгнали, поскольку он халтурил, ездил по свадьбам… Кстати, именно от него я взяла свой талант… Я никому не рассказывала эту историю… В общем, его отчислили из института, потому что он ездил на халтуры, зарабатывал пением… Он очень хорошо пел, играл на всех музыкальных инструментах, имел абсолютный слух… Но эти халтуры его и сгубили – он выпивал, и мама предпочла с ним [расстаться]", – рассказала Полякова.

Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Читайте полный текст интервью