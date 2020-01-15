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15 января, 2020
 
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"Хочу, чтобы украинцам было так хорошо в своей стране, что никуда не хотелось бы ехать". Полякова в США обратилась к фанам

Украинская певица Оля Полякова показала, как ее принимала публика в Чикаго.

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Полякова: Боже, какое это большое счастье перелететь через половину Земли и увидеть всех вас
Полякова: Боже, какое это большое счастье перелететь через половину Земли и увидеть всех вас
Фото предоставлено пресс-службой Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова обнародовала в Facebook видео своего обращения к фанам во время концерта в Чикаго.

"Боже, какое это большое счастье перелететь через половину Земли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь есть моих поклонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Я хотела вам пожелать много счастья, денег, много здоровья... чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось ехать. А самое главное, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир. Большое спасибо!", – завершила свое эмоциональное выступление Полякова.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/578673592914865/

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: США, концерт, Чикаго, Оля Полякова
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