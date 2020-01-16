Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полякова: Бойфренд моей мамы – дипломат. Он старшее нее лет на 10, поэтому я называю его дедфренд

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинская певица Оля Полякова заявила, что ее мать живет в России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова: Мы очень близки с мамой
Полякова: Мы очень близки с мамой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская певица Оля Полякова рассказала в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона", что "бойфренд" ее матери – дипломат.

По словам Поляковой, ее мать "уже давно живет в России, поскольку отец там работал".

"Она часто ездила с ним в командировки, а когда он вернулся из последней поездки (это был Уругвай), то преподавал в дипакадемии в Москве. Там она и осталась, и ее бойфренд сегодняшний – тоже дипломат… Он старшее нее лет на 10. Поэтому я называю его не бойфренд, а дедфренд", – сказала Полякова.

Певица пояснила, что мать живет в Москве.

"Мы постоянно общаемся, мы очень близки с мамой. Она все время ездит туда-сюда, у нее в Виннице есть дом (она считает его домом), у нее есть дом в Москве (она и его считает домом)", – добавила Полякова.

Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Читайте полный текст интервью

Теги: Россия, Украина, Оля Полякова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Звезда "Друзей" 50-летний Перри закрутил роман с 28-летней женщиной – СМИ
Звезда "Друзей" 50-летний Перри закрутил роман с 28-летней женщиной – СМИ
Ризатдинова прыгнула с парашютом
Ризатдинова прыгнула с парашютом
"Времена снов". Военный корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов представит книгу о снах и войне на Донбассе
"Времена снов". Военный корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов представит книгу о снах и войне на Донбассе
Беременная plus size модель Грэм на позднем сроке показала голое тело
Беременная plus size модель Грэм на позднем сроке показала голое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS