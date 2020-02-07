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07 февраля, 2020
 
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Полякова: Вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook

Украинская певица Оля Полякова заявила, что в Украине не притесняют русскоговорящих людей, чему является доказательством то, что она успешно дает концерты, исполняя репертуар на русском языке.

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Полякова: Словакия, Чехия маленькие страны, и там говорят по-словацки, по-чешски, в Венгрии на венгерском. Почему это страна здоровенная, Украина, не должна иметь свой государственный язык?
Полякова: Словакия, Чехия – маленькие страны, и там говорят по-словацки, по-чешски, в Венгрии – на венгерском. Почему это страна здоровенная, Украина, не должна иметь свой государственный язык?
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в эфире программы "Право на владу" на "1+1" заявила, что русскоговорящих людей в Украине никто не притесняет, но при этом отметила, что государственный язык – украинский – нужно знать.

"Почему Алексей Суханов, российский журналист, приехал в Украину и выучил язык, а десятки этнических украинцев не могут?" – отметила она.

По мнению исполнительницы, в вопросе распространения украинского языка не нужно давить, "педалировать", поскольку население придет к этому само.

"Вы посмотрите на молодежь: они снимают влоги, делают украинскую новую музыку, пробираются в шоу-бизнес. И они украиноговорящие. Дайте время, возможность социальным лифтам украинизироваться", – сказала Полякова.

Она добавила, что как певица, репертуар которой состоит из песен на русском языке, собирает аншлаги на концертах.

"У нас никто не прессует русский язык. Это я вам скажу как певица, собравшая 35 тысяч на концерте, при том, что пою исключительно русскоязычные песни", – отметила певица.

При этом она считает, что граждане Украины должны владеть государственным языком и широко его использовать.

"Словакия, Чехия – маленькие страны, и там говорят по-словацки, по-чешски, в Венгрии – на венгерском. Почему это страна здоровенная, Украина, не должна иметь свой государственный язык? Но вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook", – заявила Полякова.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: Украина, русский язык, украинский язык, украинцы, украинец, Оля Полякова
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