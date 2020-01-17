Полякова улетела в Мексику на свой день рождения

Украинская певица Оля Полякова обнародовала в Instagram пляжные снимки, сделанные на отдыхе в Мексике.
"Ну, с новым годом!" – написала она в свой день рождения, 17 января.
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Певица рассказала, что перед поездкой она потеряла паспорт – свой и младшей дочери Алисы.
"Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал. Но как же я рада, что все получилось!" – отметила певица.
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Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал) но как же я рада, что все получилось! * #vacation #mexico фотограф @mikeyasinsky мой неизменный автор, на всех совместных отдыхах!))). Ну и традиционно: КАКОЕ ФОТО ЛУЧШЕ?)
Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом. У них две дочери – Маша (2005) и Алиса (2011).