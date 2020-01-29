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29 января, 2020
 
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Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской

На дне рождения шестилетней российской YouTube-блогера Насти Радзинской (Like Nastya) российские певцы Филипп Киркоров и Артур Пирожков спели "Стеснение пропало" и "Алкоголичка".

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Празднование дня рождения Радзинской проходило в Майами
Празднование дня рождения Радзинской проходило в Майами
Фото: likenastya / Instagram

Шестилетняя российская YouTube-блогер Настя Радзинская (Like Nastya) отпраздновала день рождения. Видео она разместила в Instagram.

На празднике выступали певец Филипп Киркоров и шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков). 

В роликах запечатлено, как Киркоров исполняет композицию "Стеснение пропало", а Пирожков – "Алкоголичка".

Празднование дня рождения Радзинской проходило в Майами, США.

Также блогер разместила фото с украинской певицей Олей Поляковой.

"Настюшу поздравила с днем рождения семья Оли Поляковой. Танцевали до упаду под любимую песню "Ночная жрица", – говорится в подписи к снимку.

Также в одном из роликов, снятых на празднике, Радзинская танцует под песню Поляковой "Эй, секундочку!".

В конце 2019 года американский журнал Forbes включил Радзинскую в список наиболее высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Она оказалась в рейтинге на третьем месте. Годовой доход девочки оценили в $18 млн. На YouTube-канал Радзинской подписаны более 107 млн пользователей.

Теги: Филипп Киркоров, Оля Полякова, блогеры, Артур Пирожков, Александр Ревва, Анастасия Радзинская
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