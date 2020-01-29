Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской

Шестилетняя российская YouTube-блогер Настя Радзинская (Like Nastya) отпраздновала день рождения. Видео она разместила в Instagram.
На празднике выступали певец Филипп Киркоров и шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков).
В роликах запечатлено, как Киркоров исполняет композицию "Стеснение пропало", а Пирожков – "Алкоголичка".
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Спасибо нашим друзьям за праздник и за то что были с нами! @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov @claudiazemtsova @igor_nikolaev_music @uliaveronika @barvinam @lolitapetrossov @nastya.travel.vlog @tema.newtech @rybak.tatyiana @yoola Декорации @shackirovajulia DJ @djkatyaguseva
Празднование дня рождения Радзинской проходило в Майами, США.
Также блогер разместила фото с украинской певицей Олей Поляковой.
"Настюшу поздравила с днем рождения семья Оли Поляковой. Танцевали до упаду под любимую песню "Ночная жрица", – говорится в подписи к снимку.
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Настюшу поздравила с днём рождения семья Оли Поляковой @polyakovamusic * Танцевали до упаду под любимую песню «Ночная жрица» * The family of Olya Polyakova @polyakovamusic congratulated Nastyusha on her birthday * Danced until she fell to her favorite song “Night Priestess” *
Также в одном из роликов, снятых на празднике, Радзинская танцует под песню Поляковой "Эй, секундочку!".
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В конце 2019 года американский журнал Forbes включил Радзинскую в список наиболее высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Она оказалась в рейтинге на третьем месте. Годовой доход девочки оценили в $18 млн. На YouTube-канал Радзинской подписаны более 107 млн пользователей.