Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Самый популярный видеоблогер в мире PewDiePie (Феликс Чельберг) занял седьмое место в рейтинге журнала Forbes.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2019 года
Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2019 года
Фото: pixabay.com

Журнал Forbes составил список 10 самых высокооплачиваемых блогеров в YouTube. Рейтинг второй год подряд возглавляет восьмилетний Райан Каджи, доход которого в 2019 году составил $26 млн.

На его канал с распаковками игрушек подписались уже около 23 млн человек. Каджи также получает доход от контрактов с торговыми сетями Walmart и Target, телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.

Второе место занял канал пятерых 30-летних друзей Dude Perfect. Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони снимают на видео, как они выполняют трюки и бьют рекорды книги Гиннеса. Их доход составил $20 млн, хотя подписчиков – 47,7 млн человек.

В тройку лидеров вошла также пятилетняя Анастасия Радзинская. На ее канал подписаны 42,7 млн человек, а доход девочки составил $18 млн. Видео Радзинской выходят на семи языках.

На четвертом месте Рэт МакЛауфин и Линк Нил, которые ведут популярное шоу, в котором поедают нездоровую еду. У них четыре канала на YouTube, а их доход составил $17,5 млн.

В топ-5 вошел Джеффри Стар, который снимает видео по макияжу. Популярность позволила ему выпустить собственную линию косметики. Его доход в 2019 году составил $17 млн.

Шестое место занял геймер и пранкер Престон Арсмент, доход которого $14 млн.

Самый популярный видеоблогер в мире PewDiePie (Феликс Чельберг), на которого подписаны 102 млн человек, занял седьмое место в рейтинге.

Геймер Марк Фишбах (Markiplier) не только снимает видео с играми, но и выпустил, в частности, собственную линию люксовой одежды для геймеров. Его доход – $13 млн.

Британец Дэн Миддлтон (DanTDM) снимает видео по играм Minecraft и Fortnite. Его доход – $12 млн.

Замыкает десятку геймер Эван Фонг, более известный как VanossGamin. Его доход – $11,5 млн.

Доходы блогеров указаны без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.

Теги: рейтинг, Forbes, YouTube, доходы, рекорд, видеоблог, блогеры, PewDiePie
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS