YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы последнего десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал рейтинг музыкальных клипов, набравших наибольшее количество просмотров.

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные в мире музыкальные клипы последнего десятилетия. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Лидером рейтинга стал клип Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси и рэпера Дэдди Янки, собравший 6,558 млрд просмотров.

ВИДЕО

Видео: Luis Fonsi / YouTube

Клип британского певца Эда Ширана на песню Shape of You посмотрели 4,518 млрд человек.

Третье место занял американский рэпер Уиз Халифа с клипом на трек See You Again в соавторстве с Чарли Путом. Видео просмотрели 4,320 млрд раз.

Клип на песню Uptown Funk американских певцов Марка Ронсона и Бруно Марса набрал 3,733 млрд просмотров, получив четвертую позицию в рейтинге.

Ролик южнокорейского исполнителя Psy на трек Gangnam Style разместили на пятой ступени (3,471 млрд просмотров).

Канадский певец Джастин Бибер с клипом на композицию Sorry занял шестое место (3,225 млрд просмотров).

Седьмое место заняла американская группа Maroon 5 с клипом Sugar (3,087 млрд просмотров). За этим клипом следует видео на трек Roar американской исполнительницы Кэти Перри (2,968 млрд).

На девятой ступени разместили группу OneRepublic с клипом Counting Stars (2,883 млрд просмотров), на 10-й – клип Эда Ширана на песню Thinking Out Loud (2,865 млрд просмотров).

YouTube – видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео, существующий с 2005 года.