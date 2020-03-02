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02 марта, 2020
 
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Коронавирус SARS-CoV-2. Loboda в защитной маске позировала в центре Парижа

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda призвала соблюдать гигиену, чтобы уберечься от коронавируса.

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Loboda: Все тревожнее ежедневные новости
Loboda: Все тревожнее ежедневные новости
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram снимки с защитной маской на лице.

"Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена – это наше все", – написала она.

Снимки певицы были сделаны в центре Парижа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли. Коронавирус был обнаружен в некоторых регионах Франции.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Теги: Loboda, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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