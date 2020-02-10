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10 февраля, 2020
 
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Loboda показала рану на ноге

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda опубликовала фото стопы с содранной кожей.

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Loboda: Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?
Loboda: Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda рассказала в Instagram о своем рабочем графике. Пост она сопроводила снимком стопы с содранной кожей.

"Полетела в Мексику на три дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались, и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление! Вернулась домой к 1.00 ночи, легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки-ноги. Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?" – написала она.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Теги: Loboda
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