Loboda застыла на пляже в странной позе

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda опубликовала пляжное фото в купальнике.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на берегу океана.

Певица позирует в раздельном черном купальнике в неестественной позе.

"Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды", – подписала она фото.

В хештегах исполнительница объяснила, что запечатлена "в прыжке", но ноги ее при этом стоят на земле, а точнее – на белоснежном песке. Недавно Loboda призналась, что мечтает жить у океана. Возможно, это фото – иллюстрация к игре "Море волнуется раз": "Раз, два, три, морская фигура на месте замри", и певица готова даже стоять вечно на месте, только бы не покидать вожделенное побережье?

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.