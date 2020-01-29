"Хочу жить у океана". Loboda снялась в купальнике для видео

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda опубликовала ролик, снятый во время отдыха на океаническом побережье.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram видео, на котором запечатлена в раздельном купальнике. Ролик был снят на берегу океана.

"И пусть весь мир подождет... Хочу жить у океана", – написала она.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.