Loboda продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda опубликовала пляжное фото.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, для которого позировала на пляже в раздельном купальнике.

"Волшебное начало Нового года", – написала она.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.