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06 февраля, 2020
 
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"Абсолютное счастье". Loboda показала младшую дочь в полный рост

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda показала снимок, сделанный во время отдыха в Мексике: на фото запечатлена ее годовалая дочь Тильда.

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Loboda: Как же я люблю, когда мои детки рядом...
Loboda: Как же я люблю, когда мои детки рядом...
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с младшей дочерью Тильдой на отдыхе в Мексике.

"Как же я люблю, когда мои детки рядом... Абсолютное счастье", – написала она.

На фото девочка стоит, повернувшись спиной к камере.

Дочь Тильду певица родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США, отцовство приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Старшая дочь певицы Ева родилась 9 апреля 2011 года. Ее отец – хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.

Теги: Loboda
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