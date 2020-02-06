"Абсолютное счастье". Loboda показала младшую дочь в полный рост

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с младшей дочерью Тильдой на отдыхе в Мексике.
"Как же я люблю, когда мои детки рядом... Абсолютное счастье", – написала она.
На фото девочка стоит, повернувшись спиной к камере.
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как же я люблю, когда мои детки рядом...абсолютное счастье * #мексика *
Дочь Тильду певица родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США, отцовство приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Старшая дочь певицы Ева родилась 9 апреля 2011 года. Ее отец – хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.