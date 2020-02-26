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26 февраля, 2020
 
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"Бадоев сходит с ума...", "Бомба!" Пользователи YouTube высказались о новом клипе Loboda

Пользователи видеохостинга YouTube прокомментировали клип строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda на трек "Новый Рим", который снял режиссер Алан Бадоев.

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Новый клип Loboda вызвал резонанс среди пользователей YouTube
Новый клип Loboda вызвал резонанс среди пользователей YouTube
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda презентовала 25 февраля на своем YouTube-канале клип на трек "Новый Рим", режиссером которого является Алан Бадоев.

ВИДЕО
Видео: Loboda / YouTube

Пользователи YouTube по-разному оценили видео, в котором Loboda предстала в роли монстра.

"Бадоев сходит с ума..." – написал Владимир Бобылев.

"Депрессия наркомана!" – прокомментировал Valik Posudevskiy.

"Коронавирус – это Лобода, я понял", – отметил пользователь под именем You Tube.

Некоторые отметили, что новый ролик Loboda напоминает стилистику немецкой группы Rammstein и американских исполнителей Билли Айлиш и Леди Гаги.

"Четко "косит" под Rammstein", – написала Валентина Николаевна.

"Под Билли Айлиш что клип, что песня", – заявила bbshka -b.

"Воруешь музыку у Билли Айлиш, образ у Гаги, и вуаля – ты суперзвезда!" – отметила Liudik K.

Нашлись и пользователи, которые положительно отреагировали на клип "Новый Рим".

"Суть клипа в том, что она счастлива, пляшет, как хочет, что освободилась от прошлых отношений и нашла человека еще лучше. Просто отрывается. А то, как я в комментах поняла, 99% вообще сути не поняли", – отметила Люблю Тебя.

"Клип крутейший, бомба! Очень необычно и "вкусно", – заявила Alina Rusyaeva.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Теги: клип, Алан Бадоев, Loboda
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