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"Представьте, что Кароль, Tayanna, Loboda и Астафьева заявили об изнасилованиях". Рыбчинский прокомментировал решение американского суда по делу Вайнштейна

Украинский политик и поэт Евгений Рыбчинский смоделировал результаты правосудия, если бы дело американского кинопродюсера Харви Вайнштейна о действиях сексуального характера по отношению к женщинам рассматривалось в украинском суде.

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Рыбчинский считает, что украинский суд оправдал бы продюсера-насильника
Рыбчинский считает, что украинский суд оправдал бы продюсера-насильника
Фото: Євген Рибчинський / Facebook

50-летний украинский политик и поэт Евгений Рыбчинский, комментируя решение американского суда по делу Харви Вайнштейна об изнасилованиях и сексуальных домогательствах к актрисам, заявил, что украинские артистки никогда бы не добились справедливого решения суда, если бы с ними случились нечто подобное.

"Представьте, что Тина Кароль, Кристина Соловей, Tayanna, Loboda и Даша Астафьева в интервью каналу "1+1" признаются, что в начале карьеры один влиятельный продюсер склонял их к сексу. Потом появляется еще десять пострадавших, находятся свидетели. Казалось бы, дело ясное, но нет!" – написал Рыбчинский.

По мнению экс-депутата, вместо того, чтобы дождаться решения суда, общество начнет выяснять, кем был насильник – "патриотом или ватой".

"Затем люди начнут разбирать, на каком языке поют артистки и были ли у них гастроли в России, будто бы в случае с изнасилованием это имеет значение", – размышляет Рыбчинский.

По словам экс-депутата, все закончится выяснением, за кого голосовал "украинский Вайнштейн", и в зависимости от результата будет формироваться степень его виновности в совершенных преступлениях.

"Но самое противное, что у нас ни один суд его бы не осудил, потому что украинские судьи с удовольствием получили бы взятку, чтобы признать доказательства вины недостаточными", – подчеркнул политик.

Рыбчинский считает, что сам обвиняемый в это время "стоял бы в суде в вышиванке, изображая жертву клеветы", в то время как в Facebook происходила бы "третья мировая".

https://www.facebook.com/ribchinski/posts/2753231611412070

Информация о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна к актрисам и подчиненным впервые была опубликована в 2017 году на страницах изданий The New York Times и The New Yorker. С тех пор более 100 женщин обвинили кинопродюсера в домогательствах.

После публикаций в СМИ американская кинокомпания Weinstein Company уволила Вайнштейна.

Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году, напоминает USA Today.

Юрий Рыбчинский родился в 1969 году в Киеве в семье народного артиста Украины, поэта и драматурга Юрия Рыбчинского и тренера по художественной гимнастике Александры Рыбчинской.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году был избран народным депутатом Украины по 211-му одномандатному округу. С октября 2014 года по ноябрь 2015 года являлся членом фракции "Блок Петра Порошенко".

С 25 декабря 2018 года включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

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Вчера 19.13 |обновлено
 
 
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