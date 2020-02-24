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Присяжные признали американского кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные пришли к выводу, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщиной и изнасиловал другую.

67-летний Вайнштейн пришел в суд, опираясь на ходунки
67-летний Вайнштейн пришел в суд, опираясь на ходунки
Фото: EPA

24 февраля в Нью-Йорке присяжные вынесли решение по делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, его признали виновным по двум эпизодам, сообщает CNN.

Присяжные пришли к выводу, что Вайнштейн совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщиной и изнасиловал другую.

По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Присяжные заседали в течение 26,5 часов. 67-летний Вайнштейн пришел в суд, опираясь на ходунки.

Обвинение основано на показаниях бывший ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году. 

Всего Вайнштейну было предъявлено обвинение по пяти пунктам. По самой тяжелой статье  хищническое сексуальное насилие (по ней продюсеру грозило пожизненное заключение) – он был оправдан. 

После оглашения вердикта на Вайнштейна надели наручники.

Его защита заявила о намерении подать апелляцию. 

Суд над Вайнштейн в Нью-Йорке начался в январе. На заседания он приходил, используя ходунки. По данным СМИ, в конце прошлого года он перенес операцию на спине. 

В 2017 года издания The New York Times и The New Yorker впервые публиковали расследования о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным, которые, по данным журналистов, продолжались в течение нескольких десятков лет. С тех пор более 100 женщин обвинили кинопродюсера в домогательствах. 

После публикаций в СМИ американская кинокомпания Weinstein Company уволила Вайнштейна.  

Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

Теги: США, Харви Вайнштейн, MeToo, Джессика Манн
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