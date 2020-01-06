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В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном. Он пришел на заседание с ходунками

Обвиняемый в сексуальном насилии американский продюсер Харви Вайнштейн воспользовался помощью адвокатов и ходунками, чтобы прийти на заседание суда в Нью-Йорке.

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О том, что знали или сами столкнулись с домогательствами Вайнштейна (в центре), заявили более 80 женщин
О том, что знали или сами столкнулись с домогательствами Вайнштейна (в центре), заявили более 80 женщин
Фото: ЕРА

6 января в суде Манхэттена в Нью-Йорке началось рассмотрение дела американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии, сообщает CNN.

Вайнштейн пришел на заседание, используя ходунки и помощь адвокатов. 

Как отмечает "Голос Америки", к зданию суда пришли женщины, которые заявили, что столкнулись или знали о насилии со стороны продюсера, в том числе актрисы Розанна Аркетт и Роуз Макгоуэн.

"Пришло время покончить с сексуальными домогательствами в рабочей обстановке и вездесущей культурой молчания, которая попустительствовала таким агрессорам, как Вайнштейн", – заявила Аркетт. 

В декабре Вайнштейн перенес операцию на спине, писала газета Daily Mail

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

Кроме Аркетт и Макгоуэн, о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна, заявили актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд Люсия Столлер, Мира Сорвино (всего 87 женщин).

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25 мая 2018 года Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. 30 мая продюсеру предъявили обвинения, он их не признал.

В окружной суд Манхэттена было подано три иска. Один – от актрисы Люсии Эванс, утверждавшей, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем офисе в Нью-Йорке. В октябре 2018 года суд снял с продюсера обвинения по этому эпизоду.

Иски двух женщин – об изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году – остаются в силе. 

В августе 2019-го Вайнштейну предъявили два новых обвинения. В частности, по словам прокуроров, актриса Аннабелла Шиорра, известная по роли в телесериале "Клан Сопрано", заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в ее квартире на Манхэттене в 1993 году. Вайнштейн эти обвинения не признал.

Теги: Нью-Йорк, Манхэттен, женщины, насилие, Харви Вайнштейн, Роуз Макгоуэн, продюсер, суд, заседание
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