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07 января, 2020
 
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Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании и домогательствах

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании и домогательствах еще две женщины.

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Вайнштейн предстал перед судом
Вайнштейн предстал перед судом
Фото: EPA

Против голливудского продюсера Харви Вайнштейна выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The New York Times.

Одна женщина заявила, что Вайнштейн на одном из кинофестивалей в феврале 2013 года изнасиловал ее в гостиничном номере. Вторая рассказала, что продюсер запер ее в ванной, схватил за грудь и мастурбировал.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

Кроме актрис Розанны Аркетт и Роуз Макгоуэн, о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна, заявили их коллеги Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Люсия Столлер, Мира Сорвино (всего 87 женщин).

После публикаций в СМИ Weinstein Company уволила Вайнштейна

25 мая 2018 года Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. 30 мая продюсеру предъявили обвинения, он их не признал.

В окружной суд Манхэттена было подано три иска. Один – от актрисы Люсии Эванс, утверждавшей, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем офисе в Нью-Йорке. В октябре 2018 года суд снял с продюсера обвинения по этому эпизоду.

Иски двух женщин – об изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году – остаются в силе. 

В августе 2019-го Вайнштейну предъявили два новых обвинения. В частности, по словам прокуроров, актриса Аннабелла Шиорра, известная по роли в телесериале "Клан Сопрано", заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в ее же квартире на Манхэттене в 1993 году. Вайнштейн эти обвинения не признал.

6 января в суде Манхэттена в Нью-Йорке началось рассмотрение дела Вайнштейна

Теги: Харви Вайнштейн
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