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28 февраля, 2020
 
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Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"

Премьера 17-го сезона шоу "Рассмеши комика" от студии "Квартал 95" с украинской певицей Ольгой Поляковой в судейском кресле запланирована на весну.

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Полякова заменит в судейском кресле Ткача
Полякова заменит в судейском кресле Ткача
Фото: polyakovamusiс / Instagram

Украинская певица Ольга Полякова заменит комедийного актера Юрия Ткача в судейском кресле нового сезона передачи "Рассмеши комика", сообщается на официальной странице телеканала "1+1" в Facebook.

Полякова – первая женщина в истории проекта, которая займет судейское кресло, составив компанию актеру студии "Квартал 95" Евгению Кошевому.

https://www.facebook.com/1plus1.ua/posts/2767053566681159

В 16-м сезоне вторым судьей шоу был Юрий Ткач – он занял это место после избрания бессменного судьи и создателя проекта Владимира Зеленского президентом Украины.

С октября 2019 года шоу позиционирует себя как юмористический проект социальной направленности – выигранные участниками деньги перечисляются на благотворительность, сообщается на сайте канала "1+1"

В случае проигрыша участники обязаны реализовать благотворительный проект за собственные средства. 

Первый выпуск юмористического шоу Шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети". 

За всю историю проекта судьи трижды вручали участникам максимальный приз в размере 100 тыс. грн. 

Теги: 1+1, Владимир Зеленский, Оля Полякова, Юрий Ткач
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