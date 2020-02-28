Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"

Премьера 17-го сезона шоу "Рассмеши комика" от студии "Квартал 95" с украинской певицей Ольгой Поляковой в судейском кресле запланирована на весну.

Украинская певица Ольга Полякова заменит комедийного актера Юрия Ткача в судейском кресле нового сезона передачи "Рассмеши комика", сообщается на официальной странице телеканала "1+1" в Facebook.

Полякова – первая женщина в истории проекта, которая займет судейское кресло, составив компанию актеру студии "Квартал 95" Евгению Кошевому.

В 16-м сезоне вторым судьей шоу был Юрий Ткач – он занял это место после избрания бессменного судьи и создателя проекта Владимира Зеленского президентом Украины.

С октября 2019 года шоу позиционирует себя как юмористический проект социальной направленности – выигранные участниками деньги перечисляются на благотворительность, сообщается на сайте канала "1+1".

В случае проигрыша участники обязаны реализовать благотворительный проект за собственные средства.

Первый выпуск юмористического шоу Шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети".

За всю историю проекта судьи трижды вручали участникам максимальный приз в размере 100 тыс. грн.