В Китае успешно пересадили легкие больному коронавирусом

Операция по пересадке легких больному коронавирусом в Китае продлилась пять часов и закончилась успешно.

Пересаживать пациенту легкие пришлось из-за того, что коронавирус нанес им непоправимый ущерб Фото: EPA

29 февраля китайские медики успешно провели первую в мире пересадку легких пациенту, который был инфицирован вирусом COVID-19. Об этом 1 марта сообщает The Global Times.

Эксперт в области трансплантации легких и заместитель главы Народной больницы Уси Чэнь Цзинюй провел пятичасовую операцию со своей командой в восточной китайской провинции Цзянсу.

Сейчас показатели пациента стабильны и пересаженные легкие функционируют хорошо.

У 59-летнего пациента подтвердили коронавирус 26 января. После долгого лечения тест на коронавирус у пациента был отрицательный, но болезнь сильно повредила его легкие.

Как отметил Чэнь, операция была очень сложной, так как весь медицинский персонал должен проводить ее в палате с низким давлением и в защитных костюмах, что "оказалось сложной психологической и физической задачей".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – за последние сутки.

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.