Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса. Видео

В конце декабря 2019 года в Ухане (Китай) впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.
В Германии число подтвержденных случаев коронавируса 2 марта возросло до 157, сообщил Институт контроля заболеваний имени Роберта Коха.
Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".