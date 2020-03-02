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Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса. Видео

2 марта перед началом совещания по вопросам миграции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель протянула руку для приветствия министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу, однако тот от рукопожатия отказался, а вместо этого поднял руку и что-то произнес. "А, никаких рук!" – сказала Меркель и засмеялась. Затем, заняв свое место, она заявила, что Зеехофер поступает правильно. Министр предупреждал, что отказывается от рукопожатий в период вспышки коронавирусной инфекции. Видеозапись разместил в YouTube аккаунт WELT netzreporterin – Antje Lorenz.

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Меркель рассмеялась, поняв, почему министр не хочет пожимать ей руку
Меркель рассмеялась, поняв, почему министр не хочет пожимать ей руку
Фото: ЕРА

В конце декабря 2019 года в Ухане (Китай) впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса 2 марта возросло до 157, сообщил Институт контроля заболеваний имени Роберта Коха.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

видео

Видео: WELT netzreporterin - Antje Lorenz / YouTube
Теги: Германия, Ангела Меркель, Хорст Зеехофер, коронавирус SARS-CoV-2
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