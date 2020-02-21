Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Меркель заявила, что не станет вмешиваться в выборы нового главы ее партии

Четыре человека претендуют на должность главы Христианско-демократического союза Германии. Канцлер Ангела Меркель, покинувшая должность руководителя политсилы в 2018 году, считает, что ей стоит держаться подальше от процесса выборов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меркель подтвердила, что в 2021 году покинет пост канцлера
Меркель подтвердила, что в 2021 году покинет пост канцлера
Фото: ЕРА

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не собирается вмешиваться в процесс выбора нового председателя правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), а также кандидата от партии на пост канцлера. Об этом она заявила 19 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, информирует "Немецкая волна".

По словам Меркель, опыт говорит о том, что "предшественники должны держаться в стороне от подобных вещей". Это не означает, что она не будет беседовать с кандидатами, добавила канцлер.

Меркель подтвердила, что остается на посту канцлера до конца полномочий в 2021 году, вне зависимости от хода избрания нового главы ХДС.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана главой ХДС 7 декабря 2018 года, сменив Меркель. После поражения христианских демократов на выборах в Европарламент в мае 2019 года СМИ писали, что Крамп-Карренбауэр уже не рассматривается как безальтернативная преемница Меркель на посту канцлера.

10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В Христианско-демократическом союзе рассматривают четыре кандидатуры на пост руководителя: Йенс Шпан, занимающий пост министра здравоохранения, премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, бывший лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, а также глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген.

Меркель в новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года подчеркнула, что возглавляет правительство Германии последний срок.

Теги: Германия, Ангела Меркель, ХДС, Норберт Реттген, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Йенс Шпан, Фридрих Мерц, Армин Лашет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В финале нацотбора "Евровидение 2020" выступят Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка
В финале нацотбора "Евровидение 2020" выступят Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка
  Feel Me. Гомес выпустила ролик на новую песню. Видео
  Feel Me. Гомес выпустила ролик на новую песню. Видео
Актрисам из РФ, снявшимся в порнографическом ролике Линдеманна, угрожают расправой
Актрисам из РФ, снявшимся в порнографическом ролике Линдеманна, угрожают расправой
"Дураки и дуры вы, кандидаты Шнуровы!". Собчак прокомментировала вступление Шнурова в Партию роста
"Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!". Собчак прокомментировала вступление Шнурова в Партию роста
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS