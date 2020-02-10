СМИ назвали трех кандидатов на пост будущего канцлера ФРГ, среди них открытый гей

Открытый гомосексуал Йенс Шпан, занимающий пост министра здравоохранения Германии, может стать новым главой правящего Христианско-демократического союза вместо Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

В Христианско-демократическом союзе, который является правящей партией Германии, рассматривают три кандидатуры на пост главы после отказа министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр претендовать на пост канцлера и заявления об уходе с поста главы партии. Об этом 10 февраля сообщило швейцарское немецкоязычное издание Neue Zürcher Zeitung.

Среди претендентов – 39-летний Йенс Шпан, занимающий пост министра здравоохранения ФРГ. Он открытый гей, с 2017 года живет в браке с журналистом Даниэлем Функе.

В своем Twitter Шпан написал, что уважает решение Крамп-Карренбауэр отойти от партийной работы и сосредоточиться на деятельности в правительстве, но назвал этот шаг неожиданным.

Ich habe großen Respekt vor dieser unerwarteten Entscheidung. Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt war eine schwierige Situation. Es ist @akk’s Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben. Der Zusammenhalt unserer Partei muss auch jetzt unsere Leitschnur sein. — Jens Spahn (@jensspahn) February 10, 2020

Издание пишет, что на должность лидера ХДС претендуют также премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет и бывший глава парламентской фракции ХДС/ХСС Даниэль Мерц.

В ХДС не исключают, что для выборов нового лидера партии будет назначен внеочередной съезд, поскольку очередной был запланирован только на декабрь 2020 года.

10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, главой которой была избрана главой 7 декабря 2018 года, сменив канцлера Ангелу Меркель. После поражения христианских демократов на выборах в Европарламент в мае 2019 года СМИ писали, что Крамп-Карренбауэр уже не рассматривается как безальтернативная преемница Меркель на посту канцлера и что нынешняя глава кабинета может оставить за собой должность и после 2021 года.