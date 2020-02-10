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Преемница Меркель заявила, что не будет претендовать на пост канцлера ФРГ – СМИ

Глава Христианско-демократического союза Германии и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую рассматривали как преемницу Ангелы Меркель на посту главы немецкого правительства, не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера и откажется от должности лидера политсилы, пишет Der Spiegel.

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Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года
Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года
Фото: ЕРА

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза и министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не будет претендовать на пост канцлера и уйдет с поста главы партии. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Сегодня на заседании президиума ХДС Крамп-Карренбауер заявила, что передаст председательство в партии.

Участники встречи рассказали, что она обвинила ХДС в "неурегулированных отношениях" с ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Крамп-Карренбауер подчеркнула, что категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

Издание пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила Крампа-Карренбауэр и попросила ее оставить за собой пост министра обороны страны.

Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящей в Германии партии ХДС 7 декабря 2018 года. На этой должности она сменила Меркель. После поражения христианских демократов на выборах в Европарламент в мае СМИ писали, что Крамп-Карренбауэр уже не рассматривается как безальтернативная преемница Меркель на посту канцлера и что нынешняя глава кабинета может оставить за собой должность и после 2021 года.

Меркель в последнем новогоднем обращении к нации отметила, что возглавляет правительство Германии последний срок.

Теги: Германия, Ангела Меркель, правительство, ФРГ, ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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