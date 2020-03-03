Число жертв коронавируса в Китае достигло 2943

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Китае составляет 80 151, за пределами КНР эта цифра составляет 8774.

За сутки из больниц Китая были выписаны 2742 человека Фото: ЕРА

За последние сутки в Китае от нового коронавируса умер 31 человек, все случаи зафиксированы в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению.

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151.

За сутки из больниц были выписаны 2742 человека.

В Гонконге, Макао и на Тайване зафиксирован 151 подтвержденный случай заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.