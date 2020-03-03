Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2943

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Китае составляет 80 151, за пределами КНР эта цифра составляет 8774.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки из больниц Китая были выписаны 2742 человека
За сутки из больниц Китая были выписаны 2742 человека
Фото: ЕРА

За последние сутки в Китае от нового коронавируса умер 31 человек, все случаи зафиксированы в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению.

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151.

За сутки из больниц были выписаны 2742 человека.

В Гонконге, Макао и на Тайване зафиксирован 151 подтвержденный случай заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Теги: Китай, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Хубэй
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сумская обнародовала фотосет младшей дочери
Сумская обнародовала фотосет младшей дочери
  On. Клип BTS за три дня набрал почти 70 млн просмотров на YouTube. Видео
  On. Клип BTS за три дня набрал почти 70 млн просмотров на YouTube. Видео
  РФ на "Евровидении 2020" представит группа Little Big, которая пела о сексе с медведем
  РФ на "Евровидении 2020" представит группа Little Big, которая пела о сексе с медведем
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS