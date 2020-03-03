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Из-за коронавируса Европарламент отменил "Украинскую неделю"

2 марта Европарламент ввел ограничения на посещения и отменил ряд мероприятий из опасений распространения коронавируса SARS-CoV-2. В частности, не состоится намеченная на 3–5 марта "Украинская неделя".

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В ЕС принимают меры в связи с распространением коронавируса
В ЕС принимают меры в связи с распространением коронавируса
Фото: ЕРА

"Украинскую неделю" в Европейском парламенте отменили из-за опасений распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 2 марта сообщили на сайте представительства Украины при Европейском союзе.

"К сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3–5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями в проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.

В миссии пообещали информировать о ситуации с ограничениями и новой возможной дате презентации Украины.

2 марта президент Европарламента Давид Мария Сассоли подписал документ, согласно которому на три недели ограничивается посещение здания, отменяются семинары, экскурсии, выставки и культурные мероприятия, а также открытые слушания, ранее запланированные на площадках этого органа ЕС в Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге. Ограничительные меры не касаются только депутатов и персонала Европарламента.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий". В странах ЕС зафиксировано 2100 случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.

Всего в мире, по данным ВОЗ на 2 марта, заболело 88 948 человек (за последние сутки – 1804). 3043 человека скончались.

Как сообщали в миссии Украины при ЕС, в рамках "Украинской недели" были запланированы концерт украинского пианиста Дмитрия Суховиенко, презентация инновационных проектов и инвестиционного потенциала Украины, выставка "50 изобретений, которые Украина подарила миру", а также показ фильма Наримана Алиева "Домой", который попал в лонг-лист премии "Оскар".

Теги: Украина, Европарламент, Европейский союз, ограничения, презентация, коронавирус SARS-CoV-2
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