Во Франции от коронавируса умерло уже три человека

За сутки число французов, у которых обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, официально увеличилось на 61, теперь их 191.

По состоянию на 2 марта во Франции от коронавируса SARS-CoV-2 скончалось три человека. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента санитарной службы министерства здравоохранения страны Жером Саломон, информирует радио RFI.

Он отметил, что третьей жертвой коронавируса стала 89-летняя женщина, которая лечилась в больнице города Компьень (департамент Уаза). Диагноз COVID-19 ей поставили посмертно.

За сутки число инфицированных увеличилось на 61 и составило в общей сложности 191 пациент, объяснил Саломон.

Le Parisien сообщает, что одна из жертв коронавируса преподавала в колледже в Уазе.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий". В странах ЕС зафиксировано 2100 случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения на 2 марта, заболело 88 948 человек (за последние сутки – 1804). 3043 человека скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.