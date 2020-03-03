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Во Франции от коронавируса умерло уже три человека

За сутки число французов, у которых обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, официально увеличилось на 61, теперь их 191.

Третьей умершей диагноз поставили посмертно
Третьей умершей диагноз поставили посмертно
Фото: ЕРА (архив)

По состоянию на 2 марта во Франции от коронавируса SARS-CoV-2 скончалось три человека. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента санитарной службы министерства здравоохранения страны Жером Саломон, информирует радио RFI.

Он отметил, что третьей жертвой коронавируса стала 89-летняя женщина, которая лечилась в больнице города Компьень (департамент Уаза). Диагноз COVID-19 ей поставили посмертно.

За сутки число инфицированных увеличилось на 61 и составило в общей сложности 191 пациент, объяснил Саломон.

Le Parisien сообщает, что одна из жертв коронавируса преподавала в колледже в Уазе.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий". В странах ЕС зафиксировано 2100 случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения на 2 марта, заболело 88 948 человек (за последние сутки – 1804). 3043 человека скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Теги: Франция, колледж, жертвы, женщины, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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