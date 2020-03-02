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В Крыму назвали количество людей на карантине по коронавирусу

Граждан, вернувшихся из Китая, в оккупированном Крыму и Севастополе помещают на карантин. Одна пациентка сбежала из инфекционной больницы.

Всех приехавших из Китая оккупационные власти отправляют на карантин
Всех приехавших из Китая оккупационные власти отправляют на карантин
Фото: ЕРА

Под медицинским наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией в оккупированном Россией Крыму и в Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая. Об этом сообщила пресс-служба крымского "управления" Роспотребнадзора.

Срок карантина – 14 дней.

Подконтрольное России ведомство подтвердило, что одна из обследуемых, гражданка Р., самовольно покинула инфекционную больницу Севастополя до окончания исследований на коронавирус SARS-CoV-2. "Суд принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследования", – сообщили в Роскомнадзоре.

О побеге пациентки стало известно 1 марта. Один из Telegram-каналов писал, что она собиралась выехать в Ростовскую область РФ.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

По состоянию на начало суток 2 марта, в Китае от коронавируса умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 марта, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из заболевших уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.

Теги: Крым, Китай, Севастополь, Роспотребнадзор, побег, карантин, коронавирус SARS-CoV-2
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