Житель Тернополя наврал о коронавирусе у знакомого, чтобы заставить приехать "скорую"

Украинец из Тернополя сообщил полиции, что его сосед общался с гражданами Китая и теперь у него коронавирус.

Мужчина заявил о коронавирусе у соседа, так как к нему отказалась приезжать "скорая" из-за давления Фото: tp.npu.gov.ua

Житель Тернополя позвонил в полицию и заявил, что его сосед якобы контактировал с гражданином Китая, а теперь у него высокая температура. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

Полиция выехала по вызову, но владелец квартиры, номер которой назвал звонивший мужчина, двери не открыл. На следующий день правоохранители нашли владельца, но тот отрицал, что вызывал их. Оказалось, что звонившим был его кум, который живет в том же доме.

Мужчина сознался, что действительно звонил в полицию и сообщил о якобы больном соседе. Сделал он это после того, как работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов.

"Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в "скорую" и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали", – рассказал мужчина полиции.

В отношении звонившего составили протокол по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от трех (51 грн) до семи (119 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

По состоянию на начало суток 2 марта в Китае от коронавируса умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2 марта, за пределами Китая коронавирусом заразилось 8774 человека в 64 странах. 128 человек умерли.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из заболевших уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.