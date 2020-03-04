В Украине шесть человек проверяют на коронавирус – Минздрав

Шесть человек, которых украинские медики проверяют на наличие коронавируса SARS-CoV-2, находятся в изоляции, рассказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Единственный в Украине заболевший коронавирусом гражданин чувствует себя хорошо, он продолжает находиться под наблюдением врачей Фото: ua.depositphotos.com

По состоянию на утро 4 марта в Украине шесть человек проверят на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Эти люди изолированы, и некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня", – рассказал он.

Ляшко добавил, что в Украине продолжают проводить температурный скрининг в пунктах пропуска через государственную границу. По его словам, за прошедшие сутки проверили температуру у более 111 тыс. человек.

Замминистра отметил, что единственный в Украине заболевший коронавирусом гражданин чувствует себя хорошо, он продолжает находиться под наблюдением врачей в одной из инфекционных больниц Черновицкой области.

Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 4 марта в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2981 человек умер. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах, 166 человек умерли.

За границей заболели пять граждан Украины: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.