Жертвами коронавируса в Китае стал 2981 человек, за его пределами – 166 человек

С момента начала вспышки коронавируса в Китае от него излечились 49 856 человек, только за сутки из больниц были выписаны 2652 человека.

С момента начала вспышки заболевания в КНР от него излечились 49 856 человек Фото: ЕРА

В Китае по состоянию на начало суток 4 марта от нового коронавируса умер 2981 человек. За последние сутки число жертв COVID-19 достигло 38. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

В тот же день 2652 человека были выписаны из больниц.

В общей сложности в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С момента начала вспышки заболевания от него излечились 49 856 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване зафиксировано 152 подтвержденных случая заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах (1792 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 166 (38 человек умерли за сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

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