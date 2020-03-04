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Жертвами коронавируса в Китае стал 2981 человек, за его пределами – 166 человек

С момента начала вспышки коронавируса в Китае от него излечились 49 856 человек, только за сутки из больниц были выписаны 2652 человека.

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С момента начала вспышки заболевания в КНР от него излечились 49 856 человек
С момента начала вспышки заболевания в КНР от него излечились 49 856 человек
Фото: ЕРА

В Китае по состоянию на начало суток 4 марта от нового коронавируса умер 2981 человек. За последние сутки число жертв COVID-19 достигло 38. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

В тот же день 2652 человека были выписаны из больниц.

В общей сложности в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С момента начала вспышки заболевания от него излечились 49 856 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване зафиксировано 152 подтвержденных случая заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах (1792 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 166 (38 человек умерли за сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Украине зафиксирован один случай инфицирования SARS-CoV-2. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии. Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.

Теги: Китай, ВОЗ, больница, КНР, жертвы, Всемирная организация здравоохранения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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