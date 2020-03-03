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Состояние стабильное, аппетит хороший. Врачи рассказали о здоровье украинца, заболевшего коронавирусной инфекцией

По словам врачей, заболевший коронавирусной инфекцией украинец находится в изолированном боксе, ухудшение его состояния не наблюдается.

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Украинские врачи заявили, что у них есть все необходимые лекарства для лечения заболевшего коронавирусом
Украинские врачи заявили, что у них есть все необходимые лекарства для лечения заболевшего коронавирусом
Фото: pixabay.com

У жителя Черновцов, у которого подтвердили коронавирус, хороший аппетит и сон, он находится в стабильном состоянии. Об этом "Укринформу" рассказали в Черновицкой областной клинической больнице, где находится больной.

"Ему проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, подключили сегодня антибактериальные препараты. Аппетит и сон у пациента хорошие. По состоянию на 14.00 температура тела – 37,4 °С", – сказала заведующая инфекционным отделением больницы Валентина Мендреску.

И.о. генерального директора областной больницы Сергей Цинтаро уточнил, что у больницы есть все необходимые лекарства, а сам больной находится в стабильном, не тяжелом состоянии.

"Он находится в изолированном боксе. За эти дни, как он у нас, ухудшение состояния не наблюдается", – добавил врач.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии.

Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник из пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

Ляшко 2 марта говорил, что в стране на наличие коронавируса проверяют четырех человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.

Теги: Украина, Черновцы, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2
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