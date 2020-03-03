В Черновцах соседи заболевшего коронавирусом мужчины требуют изолировать его жену в больнице

Жена заболевшего коронавирусной инфекцией жителя Черновцов находится в изоляции в своей квартире, признаков болезни у нее не обнаружено. Тем не менее местные жители требуют отправить ее в больницу.

Жители Черновцов собрались под подъездом дома, где проживает первый заболевший коронавирусной инфекцией украинец. Они требуют изолировать в больнице и его жену, которая осталась дома. Об этом 3 марта пишет местное издание "Чернівецький промінь".

Издание отмечает, что собравшиеся кричат и бунтуют. Кроме того, они перекрыли дорогу.

Жена заболевшего в комментарии ТСН рассказала, что первые симптомы болезни у ее мужа проявились 28 февраля, а уже на следующий день его госпитализировали.

По словам женщины, она не знает, как ее муж заразился, поскольку в Италии они почти ни с кем не контактировали и не общались.

"Мы путешествовали вдвоем, вдвоем ходили и пытались не появляться в больших скоплениях людей, кроме аэропорта", – рассказала она.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии.

Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник из пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

Ляшко 2 марта говорил, что в стране на наличие коронавируса проверяют четырех человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.