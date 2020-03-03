У заразившегося коронавирусом украинца нет осложнений в виде пневмонии – Радуцкий

Мужчина, который является первым человеком в Украине, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, прилетел из Италии в Румынию, где сел в свое авто и возвращался домой в Украину, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий. Он госпитализирован, его жена находится дома в самоизоляции.

У мужчины, у которого подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в Украине, на данный момент нет осложнений в виде вирусной пневмонии. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в городе Черновцы. Больной, который 29 февраля прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель, поэтому его сразу поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", – отметил Радуцкий.

После того как инфицированному стало хуже, при помощи санитарного автомобиля его отвезли в инфекционное отделение.

"Были проведены тесты на грипп: на один и на второй – они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории, и лаборатория в городе Киеве подтвердила случай коронавируса", – сказал Радуцкий.

УНН пишет, что заболевший – мужчина средних лет. Его жена находится дома в самоизоляции.

В пресс-службе Черновицкой ОГА сообщили, что женщина чувствует себя хорошо. Пограничник с пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

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По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.