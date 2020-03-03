В Минздраве Украины рассказали, как уберечься от коронавируса и призвали не скупать хирургические маски

Чтобы уберечься от коронавируса, нужно часто мыть руки или использовать антисептические средства и не контактировать с людьми, у которых есть симптомы острых респираторных инфекций, рассказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Украинцам, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, не рекомендуется покупать хирургические маски, ведь это может привести к дефициту на уровне страны. Об этом 3 марта во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в первую очередь нужно часто мыть руки, а если нет такой возможности, то обрабатывать их антисептическими средствами.

"Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 –2 метра от этого человека. Больной человек с симптомами – это именно тот человек, который нуждается в хирургической маске, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни… Не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что у нас не будет на глобальном уровне хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, у нас не будет, где их приобрести", – отметил замминистра.

Ляшко подчеркнул, что маску должен надевать человек с симптомами острой респираторной болезни, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей.

Замминистра добавил, что такие рекомендации призвали распространять представители всемирной организации здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. SARS-CoV-2 обнаружили у мужчины из Черновцов, который в конце февраля вернулся из Италии.