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Госпотребслужба запретила ввозить в Украину животных из Китая

Из-за того, что в Гонконге новый коронавирус был зафиксирован у собаки, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных со всей территории КНР.

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В Гонконге коронавирус был зафиксирован у собаки
В Гонконге коронавирус был зафиксирован у собаки
Фото: ЕРА

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных из Китая. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ведомства. 

В Госпродпотребслужбе напомнили, что на территории Гонконга коронавирус был зафиксирован у собаки.

"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжается изучение данного случая. У владельца животного был диагностирован коронавирус.

Сотрудники министерства забрали животное из жилой квартиры в Тай Хане вечером 26 февраля и отправили его в помещение для содержания животных в порту Гонконга. По результатам анализов у собаки выявили слабый положительный результат на вирус COVID-19, но соответствующих симптомов у нее не обнаружено.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Теги: Украина, Китай, животные, запрет, вирус, КНР, Госпродпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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