В Черновцах на обсервацию забрали жену заразившегося коронавирусом. Видео

У женщины нет призаков инфекции Скриншот: 24 канал / YouTube

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии, где зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса в Европе.

Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо, сообщала Черновицкая областная государственная администрация.

Вечером 3 марта соседи собрались под подъездом дома заболевшего и требовали изолировать и его жену, которая осталась дома.

Ляшко 2 марта говорил, что в стране на наличие коронавируса проверяют четырех человек.