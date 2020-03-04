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В Черновцах на обсервацию забрали жену заразившегося коронавирусом. Видео

В Черновцах жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов, которые устроили ее соседи. Видео обнародовано на YouTube-канале "24 канал". Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак заявила, что женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков инфекции, пишет УНИАН. Чиновница рассказала, что соседи женщины говорили, что она выходила из квартиры и гуляла на улице, однако женщина эту информацию отрицает. "Я успела у нее уточнить, действительно ли это так. Она говорит, нет, ни разу не выходила, а четко следует памятке, которую ей дали при пересечении границы. Она заверила, что к ней заходил отец, но не в квартиру. Он оставлял ей еду, а она лишь забирала сумку", – сказала Гусак. В комментарии телеканалу Hromadske заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук заявила, что никаких оснований забирать женщину на обсервацию не было. "Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", – отметила она.

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У женщины нет призаков инфекции
У женщины нет призаков инфекции
Скриншот: 24 канал / YouTube

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии, где зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса в Европе. 

Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо, сообщала Черновицкая областная государственная администрация. 

Вечером 3 марта соседи собрались под подъездом дома заболевшего и требовали изолировать и его жену, которая осталась дома.

Ляшко 2 марта говорил, что в стране на наличие коронавируса проверяют четырех человек.

видео

Видео: 24 канал / YouTube
Теги: Украина, протесты, Черновцы, больница, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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