Таможенник, который контактировал с зараженным коронавирусом украинцем, в самоизоляции, пограничники – под наблюдением врачей

У пограничников и таможенника, которые работали в смену, когда границу пересекал украинец, зараженный коронавирусом SARS-CoV-2, нет симптомов болезни.

Таможенник, который осматривал автомобиль зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 украинца, находится в самоизоляции и под присмотром врачей, пишет официальный сайт таможенной службы.

Служба сообщает, что таможенник работал в перчатках и защитной маске, симптомов у работника таможни не наблюдается.

Пограничники, которые работали в смену, когда границу пересекал зараженный коронавирусом украинец, находятся под наблюдением врачей, об этом в комментарии ресурсу "Укринформ" сообщил начальник пресс-службы отряда Сергей Бровко.

"Медики отслеживают их температуру тела и тому подобное. Пока никаких признаков какой-либо болезни у них не зафиксировали", – сказал Бровко.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии. Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник из пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.