Скалецкая о первом случае заражения коронавирусом в Украине: Ситуация полностью контролируется

Украинская медицинская система четко сработала при выявлении в стране первого случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В Украине есть более 2 тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах Фото: Viktor Liashko / Facebook

3 марта министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила в Facebook, что, несмотря на появления в стране первого случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, ситуация находится под контролем.

"Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам", – написала она.

Министр отметила, что в Украине есть более 2 тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах, а также более тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч квалифицированных медицинских работников, которые знают, что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирусом.



"Прошу всех, особенно лиц, возвращающихся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, следовать инструкциям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. При первых признаках ОРВИ обращаться к врачу и обязательно сообщать о вашем путешествии", – добавила Скалецкая.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии. Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник с пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.