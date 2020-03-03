Глава ВОЗ заявил, что можно предотвратить глобальную эпидемию коронавируса

Распространение коронавируса может быть остановлено, в отличие от сезонного гриппа. Правильными мерами вирус можно сдержать, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус: Наибольшее беспокойство в ВОЗ вызывает быстрое распространение вируса в Южной Корее, Италии, Иране и Японии Фото: ЕРА

Еще есть возможность не допустить глобальной эпидемии коронавируса, такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 2 марта во время пресс-конференции в Женеве, пишет агентство AFP.

По его мнению, окно возможностей по противодействию дальнейшему распространению заболевания еще открыто. Глава ВОЗ отметил, что в более чем 130 странах до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Гебрейесус подчеркнул, что наибольшее беспокойство в ВОЗ вызывает быстрое распространение вируса в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Глава ВОЗ заявил, что на территории континентального Китая, где впервые был обнаружен коронавирус, зарегистрировано в девять раз меньше новых случаев заражения, чем за пределами КНР, пишет Reuters.

По его словам, распространение коронавируса может быть остановлено, в отличие от сезонного гриппа. Правильными мерами вирус можно сдержать, добавил Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. SARS-CoV-2 обнаружили у мужчины из Черновцов, который в конце февраля вернулся из Италии.