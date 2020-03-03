Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Кабмин запустил сайт о коронавирусе в Украине

На сайте, который Кабинет Министров запустил вскоре после подтверждения первого случая заражения коронавирусной инфекцией в Украине, собрана информация о болезни и ситуации с заболеваемостью в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На территории Украины подтвержден первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2
На территории Украины подтвержден первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины запустил специальный сайт, посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сайт доступен по адресу covid19.com.ua, на данный момент на портале в формате FAQ собрана информация о болезни, ситуации с заболеваемостью в Украине, а также мерах профилактики.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", – написал Гончарук.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128. 

В Украине коронавирусная инфекция диагностирована у мужчины в Черновицкой области. Он недавно вернулся из Италии. Еще пять случаев было зафиксировано у граждан Украины за границей: четыре – в Японии, один – в Италии.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Алексей Гончарук, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Осборна рассказала, кому достанется наследство рок-музыканта
Жена Осборна рассказала, кому достанется наследство рок-музыканта
  "Усатый фанк". Вышел трейлер фильма об украинской эстраде 1970-х годов. Видео
  "Усатый фанк". Вышел трейлер фильма об украинской эстраде 1970-х годов. Видео
Назван актерский состав ремейка "Сплетницы"
Назван актерский состав ремейка "Сплетницы"
Панайотов прокомментировал выбор представителя России на "Евровидение 2020"
Панайотов прокомментировал выбор представителя России на "Евровидение 2020"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS