Кабмин запустил сайт о коронавирусе в Украине

На сайте, который Кабинет Министров запустил вскоре после подтверждения первого случая заражения коронавирусной инфекцией в Украине, собрана информация о болезни и ситуации с заболеваемостью в Украине.

Кабинет Министров Украины запустил специальный сайт, посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сайт доступен по адресу covid19.com.ua, на данный момент на портале в формате FAQ собрана информация о болезни, ситуации с заболеваемостью в Украине, а также мерах профилактики.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", – написал Гончарук.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

В Украине коронавирусная инфекция диагностирована у мужчины в Черновицкой области. Он недавно вернулся из Италии. Еще пять случаев было зафиксировано у граждан Украины за границей: четыре – в Японии, один – в Италии.