Врач о заразившемся коронавирусом украинце: Я с ним общался, он понимает, как снизить угрозу распространения инфекции

Украинец, который был госпитализирован в Черновицкой области после подтверждения у него коронавируса, после появления симптомов болезни вызвал экстренную медицинскую помощь и предупредил медиков о том, что вернулся из Италии. Об этом рассказал врач Юрий Рандюк, который осматривал инфицированного.

Мужчина из Черновцов, у которого диагностировали новый коронавирус, с момента появления симптомов болезни действовал правильно. Об этом в комментарии телеканалу hromadske сообщил врач Юрий Рандюк, который осматривал инфицированного.

Он сказал, что пациент вызвал экстренную медицинскую помощь, предупредил о симптомах и о том, что приехал из Италии. Мужчина действовал по процедуре. Его забирали медики в средствах защиты, так же его обследовали.

"Это зависит от порядочности и ума. Я с ним общался, он понимает, как снизить угрозу распространения инфекции. Количество лиц, контактировавших с ним, небольшое", – отметил врач.

Пациент с женой вернулся из поездки 28 февраля, а симптомы появились 29-го. Он сразу вызвал экстренную медицинскую помощь. По словам медика, на момент пересечения границы пациент был еще здоров.

"Не доказано полностью, что здоровый человек без симптомов выделяет возбудителей в окружающую среду. По канонам течения заболевания, в последние дни человек может выделять возбудителя, но по логике больше возбудителей выделяется, когда есть кашель и насморк – симптомы, которые способствуют выделению биологического материала. Сомневаюсь, что он представлял высокий риск для таможенников и пограничников", – сказал Рандюк.

Он высказал мнение, что каких-то особых мер в области из-за одного инфицированного больного вводить не нужно.

"При других обстоятельствах такое лицо даже никто не госпитализировал бы в инфекционный стационар, потому что это амбулаторный больной. Будем проводить санитарно-просветительскую работу, разъяснение населению, с чем мы имеем дело, и обеспечивать лечебно-профилактические учреждения средствами защиты и диагностики", – добавил врач.

Сегодня в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Мужчина, который является первым человеком в Украине, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, прилетел из Италии в Румынию, где сел в свое авто и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель, поэтому его сразу поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача.

Позже мужчину госпитализировали, его жена находится дома в самоизоляции. Осложнений в виде вирусной пневмонии у заболевшего нет.