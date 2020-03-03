Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Врач о заразившемся коронавирусом украинце: Я с ним общался, он понимает, как снизить угрозу распространения инфекции

Украинец, который был госпитализирован в Черновицкой области после подтверждения у него коронавируса, после появления симптомов болезни вызвал экстренную медицинскую помощь и предупредил медиков о том, что вернулся из Италии. Об этом рассказал врач Юрий Рандюк, который осматривал инфицированного.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчину остановили на границе с Румынией
Мужчину остановили на границе с Румынией
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Мужчина из Черновцов, у которого диагностировали новый коронавирус, с момента появления симптомов болезни действовал правильно. Об этом в комментарии телеканалу hromadske сообщил врач Юрий Рандюк, который осматривал инфицированного.

Он сказал, что пациент вызвал экстренную медицинскую помощь, предупредил о симптомах и о том, что приехал из Италии. Мужчина действовал по процедуре. Его забирали медики в средствах защиты, так же его обследовали.

"Это зависит от порядочности и ума. Я с ним общался, он понимает, как снизить угрозу распространения инфекции. Количество лиц, контактировавших с ним, небольшое", – отметил врач.

Пациент с женой вернулся из поездки 28 февраля, а симптомы появились 29-го. Он сразу вызвал экстренную медицинскую помощь. По словам медика, на момент пересечения границы пациент был еще здоров.

"Не доказано полностью, что здоровый человек без симптомов выделяет возбудителей в окружающую среду. По канонам течения заболевания, в последние дни человек может выделять возбудителя, но по логике больше возбудителей выделяется, когда есть кашель и насморк – симптомы, которые способствуют выделению биологического материала. Сомневаюсь, что он представлял высокий риск для таможенников и пограничников", – сказал Рандюк.

Он высказал мнение, что каких-то особых мер в области из-за одного инфицированного больного вводить не нужно. 

"При других обстоятельствах такое лицо даже никто не госпитализировал бы в инфекционный стационар, потому что это амбулаторный больной. Будем проводить санитарно-просветительскую работу, разъяснение населению, с чем мы имеем дело, и обеспечивать лечебно-профилактические учреждения средствами защиты и диагностики", – добавил врач. 

Сегодня в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Мужчина, который является первым человеком в Украине, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, прилетел из Италии в Румынию, где сел в свое авто и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель, поэтому его сразу поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача.

Позже мужчину госпитализировали, его жена находится дома в самоизоляции. Осложнений в виде вирусной пневмонии у заболевшего нет.

Теги: Украина, Италия, Черновцы, граница, пограничники, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS