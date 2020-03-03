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В Черновцах из-за коронавируса ограничат посещение мэрии и массовые мероприятия

3 марта в Черновцах подтвердили первый в Украине случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Власти города утверждают, что паники нет и ситуация под контролем.

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В мэрии Черновцов уверяют, что все под контролем
В мэрии Черновцов уверяют, что все под контролем
Фото: chernivtsy.eu

В Черновцах ограничат режим посещения мэрии из-за выявления случая коронавируса у местного жителя. Об этом агентству "Українські новини" сообщили в пресс-службе городского совета.

При этом сервисные центры и центры оказания админуслуг будут принимать граждан в обычном режиме.

Паники в городе нет, уверяют в мэрии.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук написал в Facebook, что ситуация под контролем.

"Рекомендуется ограничить массовые мероприятия, а также следовать рекомендациям по профилактике инфицирования и распространения коронавируса. Помним, что действенные меры по предотвращению распространения любой инфекции, – это гигиена и осторожность. Правила, думаю, знают все", – отметил мэр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2822083084536530&id=100002045975561

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии.

Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник с пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

Ляшко 2 марта говорил, что в стране на наличие коронавируса проверяют четырех человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

Теги: Черновцы, массовые мероприятия, коронавирус SARS-CoV-2
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