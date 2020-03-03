Жену больного коронавирусом украинца заберут на обсервацию

Соседи заболевшего коронавирусом украинца в Черновцах собрались под его домом и требовали изолировать в больнице и его жену. Теперь женщину отправят в медучреждение.

Жену украинца, у которого 3 марта подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, заберут на обсервацию в больницу. Об этом заявили черновицкие правоохранители, сообщает издание "Чернівецький промінь".

Накануне под домом заболевшего собралась толпа, которая требовала, чтобы его жену забрали в больницу. Хоть у нее и не было признаков заболевания, женщина находилась в самоизоляции дома.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии.

Его жена находится дома в самоизоляции, она чувствует себя хорошо. Пограничник из пункта пропуска "Порубное", который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

Ляшко 2 марта говорил, что в стране на наличие коронавируса проверяют четырех человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.